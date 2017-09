La Fiscalía denuncia la "escasa atención" de los partidos a la seguridad vial y pide una estrategia global

Aumentan ligeramente las diligencias abiertas en esta materia aunque se reducen en 169 los casos de consumo de alcohol y drogas al volante

La Fiscalía General del Estado denuncia en su informe anual de 2016 la "escasa atención" que los partidos políticos dan a la seguridad vial tal y como, a su juicio, se demuestra en la "ausencia de toda relevancia" que esta materia ha tenido en sus programas electorales. Para el departamento, la seguridad vial es una cuestión que no debe sólo limitarse a la reducción de la siniestralidad y, por ello, pide una estrategia global.

Así, señala que es necesario el diseño de un estatuto jurídico del peatón y ciclista para su convivencia armónica en la ciudad, la mejora del estado de las vías, señalización, alumbrado, reducción de límites de velocidad y estado de los vehículos con el matiz, según apunta, de que el envejecimiento del parque móvil se debe a la crisis económica y traduce la desigualdad ante la seguridad de quien no tiene recursos para costeársela.

Según indica el texto, algunas provincias no se ha llegado a celebrar juicio alguno por delito leve en materia de imprudencia menos grave en el ámbito de la siniestralidad vial. "La categoría, por tanto, de la imprudencia menos grave prácticamente no ha sido aplicada sino después de la tramitación de diligencias previas", denuncia.

La fiscalía también se refiere a reforma del sistema de valoraciónde daños de las víctimas de accidentes, una nueva normativa para la que las Fiscalías aún no están preparada pues carecen de recursos informáticos para utilizar los programas de cálculo de las indemnizaciones, bien por no estar autorizado el navegador Google Chrome preciso para utilizar la aplicación de las entidades aseguradoras, bienpor no disponer de software actualizado.