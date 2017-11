Fundación ONCE y Fundación Aquae lanzan una cómic para concienciar sobre la mortalidad infantil por el mal saneamiento

Fundación ONCE plasmó en un nuevo capítulo de la serie de animación 'ON Fologüers' la importancia de poder acceder a un retrete o una letrina, en el marco del Día Mundial del Saneamiento o Día Mundial del Retrete de Naciones Unidas, celebrado el pasado 19 de noviembre, un llamamiento que contó con la ayuda de Fundación Aquae, que diseñó este episodio basándose en su proyecto de cooperación 'Agua limpia y saneamiento en la Amazonía peruana', impulsado en 2014 junto a UNICEF.

Esta efeméride recuerda que una de cada tres personas en el mundo no tiene acceso a un simple retrete o letrina. Además, según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de UNICEF, 2.100 millones de personas carecen de acceso a agua potable y disponible en el hogar y 4.500 millones no disponen de un saneamiento seguro, lo que conlleva unas consecuencias dramáticas para la salud, la dignidad y la seguridad de estas personas, así como para el medio ambiente y el desarrollo social y económico.

Asimismo, más de 1.000 niños mueren al día por enfermedades tan "triviales" como la diarrea, a consecuencia de un saneamiento deficiente, falta de higiene o agua no potable. Y una de cada diez personas en el mundo no tiene más opción que defecar al aire libre, lo que provoca violaciones o ataques de animales.

Para llamar la atención sobre esta situación, Fundación ONCE y Fundación Aquae se unieron para dar forma al capítulo 'On the water' de la serie de animación 'ON Fologüers', que se sitúa en la Amazonía peruana, donde el 85% de la población no tiene acceso a agua potable, a pesar de contar con el río más caudaloso del mundo. En este episodio, dos chicos de Loreto, población rural del Amazonas peruano, explican con humor a tres de los protagonistas de la serie cómo se construye un váter sostenible, un elemento que ha cambiado sus vidas.