La Fundación ONCE lanza '#TúDecides', un spot interactivo sobre la actitud y la discapacidad para buscar trabajo

La Fundación ONCE, con el apoyo del Fondo Social Europeo, ha lanzado '#TúDecides', un vídeo interactivo que incide en la importancia que tiene la actitud personal a la hora de buscar trabajo y que anima a las personas jóvenes con discapacidad que quieren encontrarlo a acudir a la entidad de la fundación, 'Inserta', según ha informado la fundación.

El spot muestra cómo una joven con discapacidad se enfrenta de dos maneras distintas a la búsqueda de empleo y deja en manos del espectador el final de la historia, al tiempo que pone en valor el trabajo de 'Inserta', la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, y de su portal de empleo 'Por Talento'.

Además, la campaña pretende poner en valor el éxito de la alianza entre la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo, que según los datos oficiales recogidos por la ONCE, entre el año 2000 y el año 2016 Fundación ONCE ha atendido a más de 253.380 personas con discapacidad y más de 88.300 han mejorado su perfil de empleabilidad mediante cursos de formación. En este mismo período, se han creado 70.117 empleos y se ha dado apoyo a 401 proyectos de emprendimiento, según aseguran.