Fundación ONCE reconoce el compromiso con la discapacidad de cerca de una treintena de entidades

Un total de 27 entidades con las que Fundación ONCE mantiene una relación de colaboración estable han recibido una distinción por su compromiso con la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este 3 de diciembre.

El reconocimiento, tanto a entidades como a donantes particulares, se ha celebrado este viernes 3 de diciembre en la sede de Fundación ONCE en Madrid, en el marco de una jornada celebrada bajo el lema 'El sentido de la solidaridad'.

"Con este sencillo evento queremos mostrar nuestro cariño y reconocimiento a particulares y empresas que durante estos últimos años habéis colaborado de manera solidaria con Fundación ONCE y sus Proyectos, demostrándonos vuestra confianza en nuestra labor y vuestro compromiso con la discapacidad", ha afirmado el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán.

Ha añadido que, desde el inicio de Fundación ONCE, "entendimos que nuestro objetivo, que como sabéis es que las personas con discapacidad y sus familias tengan una vida mejor, no lo podríamos conseguir solos; sabíamos que cuantos más se sumaran a esta causa, más posibilidades de éxito tendríamos y más lejos llegaríamos".

Por su parte, el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, ha resaltado la responsabilidad que supone para Fundación ONCE que empresas y particulares colaboren con ella. "Esta confianza nos enorgullece y nos alegra enormemente pero también nos carga de responsabilidad, nos pone el listón más alto si cabe y nos obliga a no despistarnos, a seguir haciendo las cosas bien", ha indicado.