La Fundación Querer e Iberdrola unen fuerzas en la campaña 'Infierno' de visibilización de la epilepsia infantil

La Fundación Querer, en colaboración con Iberdrola, ha presentado la campaña 'Infierno' destinada a concienciar sobre la epilepsia infantil, enfermedad que afecta a unas 40.000 personas en España.

Con motivo de la celebración del Mes Internacional de la Epilepsia, la Fundación ha presentado un vídeo, protagonizado por el presentador de informativos Pedro Piqueras, que bajo el lema 'La epilepsia infantil no es culpa de nadie. Pero es responsabilidad de todos', busca acabar con el estigma que sufren estos niños.

Hoy en día hasta un 75 por ciento de los pacientes con epilepsias se pueden controlar mediante fármacos, pero el 25 por ciento restante sufre epilepsias farmacorresistentes, es decir que no se pueden controlar con fármacos, lo puede deteriorar el desarrollo cognitivo del niño, dejando secuelas durísimas, entre ellos síndromes neurodegenerativos.

"Queremos hacer especial hincapié en los niños que no responden al tratamiento, es muy importante que todos conozcamos la epilepsia y que sepamos reaccionar con naturalidad ante ella. Nuestro apoyo es fundamental para que estos niños puedan desarrollarse correctamente tanto en el plano académico como en el plano social", ha destacado la adjunta del Servicio Neurología Infantil del Hospital la Paz, especialista en epilepsia y neuróloga del Hospital Vithas Nisa Pardo de Aravaca, Pilar Tirado.

El diagnóstico de esta enfermedad se basa en el cuadro clínico, pero suele requerir de la realización de un electroencefalograma (EEG) prueba que, sin embargo, no es definitiva. Solo el 50 por ciento de los casos se evidencian en el EEG. En caso de resultado negativo y si continúa la sospecha de epilepsia, se realizan estudios más prolongados, que van desde las 24 horas a los 3 días, según ha explicado la adjunta del Servicio de Neurofisiología del Hospital La Paz y Clínica Ruber, Milagros Merino.

"Es importante que el especialista tenga especial sensibilidad, ya que el diagnóstico debe ser individualizado y no solo basado en la EEG. Debido a ello, en ocasiones se pone un tratamiento sin necesidad, ya que los estudios eléctricos no siempre coinciden con la clínica. Para ello es esencial que exista una buena colaboración entre los distintos especialistas para que esto no ocurra", ha señalado la doctora Merino.