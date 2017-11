Fundación Raíces denuncia la "completa indefensión" de los niños extranjeros que están solos en España

Fundación Raíces ha denunciado este lunes, Día Internacional de los Derechos del Niño y la Niña, la "completa indefensión" en que se encuentran los menores extranjeros que llegan a España sin compañía de un adulto y a quienes las distintas fiscalías someten a pruebas de determinación de la edad aún cuando portan documentos oficiales que acreditan su fecha de nacimiento, unos test cuya horquilla de resultados puede darles por adultos y dejarles así sin ninguna protección.

La Fundación, que ha trabajado con más de un centenar de menores desde el año 2010 que se encontraban en esta situación, denuncia que la Fiscalía General del Estado Español "no da validez a los pasaportes y partidas de nacimiento que portan estos niños y niñas, provenientes de países africanos como Marruecos, Mali, Guinea Conakry o Costa de Marfil, a pesar de que esos documentos sean expedidos por sus Embajadas y Consulados".

Es lo que le ocurrió a Ángela, una niña de Malawi huérfana de padre y madre que viajó a España legalmente aprovechando una expedición organizada con motivo de la visita del Papa, en 2011, y que decidió no regresar a su país y pidió asilo. Tenía 16 años y ningún adulto que se hiciera cargo de ella, así que fue tutelada por la Comunidad de Madrid y trasladada a un centro de primera acogida.

La organización apoyó a la menor en una demanda contra la Fiscalía y la Comunidad de Madrid para que se reconociese la edad que constaba en su documentación oficial, pero la respuesta judicial no llegó hasta noviembre de 2014, cuando acababa de cumplir 18 años: La Audiencia Provincial de Madrid reconoció que era menor de edad en el momento en que la Administración la había expulsado del sistema.

"La situación de Ángela no es excepcional. Es la respuesta que España está dando a los menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestro país", denuncia Raíces, quien incide en que además, "no se adoptaron medidas cautelares de protección de esos niños y niñas en el transcurso de los procedimientos, provocándoles daños irreparables" y "poniendo en evidencia la falta absoluta de eficacia y efectividad de los recursos legales existentes".