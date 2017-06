El conseller de Educación de la Comunidad Valenciana, Vicent Marzà, ha asegurado este lunes que el decreto de plurilingüismo es "plenamente" conforme a derecho, "está fundamentado pedagógicamente" y "vela por el interés general y la igualdad de oportunidades" de todos los ciudadanos.

Tanto es así, ha defendido, que el plazo para presentar recurso se ha acabado y el Ministerio de Educación, que es quien tiene competencias, "no ha presentado ningún recurso, que es lo que hubiera hecho si hubiera visto alguna irregularidad", como sí ha hecho en otras.

En este sentido, ha aprovechado para lanzar un mensaje de "tranquilidad" a las familias, dado que "el proceso de admisión no tiene nada que ver con el decreto de plurilingüismo, ni con las decisiones judiciales sobre el decreto".

En cuanto al decreto plurilingüe, Marzà ha aseverado que en su departamento son "gente de orden". "Nosotros cumplimos las leyes, cumplimos también las resoluciones judiciales, cumplimos y seguiremos cumpliendo, lo que hacemos es dar tranquilidad y velar por el interés general de los niños y niñas que queremos que aprendan de verdad y de forma efectiva tres lenguas: castellano, valenciano e inglés, cosa que hasta ahora no habían pasado", ha señalado.

A su entender, "aquellos que no quieren que eso pase son los que están intentando tensar, alarmar a la gente y trasladar una sensación de caos que no existe en los centros educativos y que no responde a las necesidades reales de nuestros alumnos".