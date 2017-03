La Generalitat descarta unirse a un pacto de financiación sanitaria que plantea el Gobierno

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha propuesto este jueves al conseller de Salud de la Generalitat, Antoni Comín, unirse a un grupo de trabajo para mejorar la financiación autonómica de la sanidad, y el conseller ha descartado la propuesta, han explicado ambos en sedes distintas a su salida de la reunión.

En una atención a los medios en la sede de la Delegación del Gobierno en Barcelona, la ministra ha apostado por que "Catalunya tenga presencia en el grupo de trabajo" surgido de uno de los temas abordados en la Conferencia de Presidentes y que se ha propuesto abordar la financiación sanitaria de forma específica.

Preguntada por la respuesta del conseller, ésta ha dicho: "Me ha dicho que no vendrían porque dan por sentado que lo que se pacte allí no se cumplirá, pero hemos de hablar de presente y de futuro".

En su atención a los medios, el conseller Comín ha respondido requerido por esta cuestión: "No tiene ningún sentido entrar en la negociación de unos acuerdos que no hay ninguna garantía que serán respetados".

Ha argumentado que otros acuerdos previos del pasado, que no eran satisfactorios para la Generalitat, no se han cumplido: "La experiencia nos dice que no se defiende a los catalanes yendo a negociar unos acuerdos que se sabe que se incumplirán y la forma es no entrar en la negociación".

Y ha añadido: "En nombre de los ciudadanos tenemos la obligación de no dejarnos liar, y no entrar en negociaciones que en nada pueden beneficiar a los ciudadanos de Catalunya".

Sobre este punto, Montserrat ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no acudiera a la reunión de presidentes de las comunidades "dejando vacía la silla de los catalanes en que se habla también de sanidad".

AGENCIA DEL MEDICAMENTO

La ministra ha reafirmado la voluntad del Gobierno central de presentar la candidatura de Barcelona para acoger la sede de la Agencia Europea del Medicamento, actualmente en Londres, como ya anunció el Gobierno central el pasado mes de julio.

La ministra también ha alentado a Comín a trabajar por un futuro pacto estatal por la sanidad con diferentes grupos parlamentarios, y éste le ha manifestado una respuesta positiva, ha dicho Montserrat.

Para la ministra, la reunión ha sido "muy cordial y constructiva", y ella ha ofrecido diálogo y consenso para hablar de retos del Sistema Nacional de Salud (SNS) como el envejecimiento de la población y la sostenibilidad del sistema sanitario.