El delegado del Gobierno en Andalucía: "No dejaremos ni un día de trabajar para encontrar a Marta del Castillo"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha dicho que el compromiso con la familia de Marta del Castillo "es no dejar ni una día de trabajar para encontrarla", por lo que "ante cualquier indicio o información seguirán trabajando", toda vez que ha trasladado un mensaje "de cariño" a la familia, que "ha vuelto a recibir un nuevo shock al no habar tenido éxito" la búsqueda del cuerpo de la joven sevillana asesinada en 2009 llevada a cabo durante toda la semana pasada en el río Guadalquivir.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, tras visitar el Banco de Alimentos, Sanz ha afirmado que la Policía Nacional "tiene un compromiso con la familia y, lógicamente, es una constante en el trabajo de la Policía hacer todo lo posible por encontrar a Marta del Castillo", al tiempo que asegura que la Policía "siempre ha atendido cualquier información o indicio que se produzca, en ese caso, tras el propio auto del juez, la búsqueda reciente en el río".

"No vamos a cejar el empeño, nosotros no abandonamos nunca, y seguiremos trabajando en todas las pistas que podamos obtener y en toda la información de la que podamos disponer hasta encontrar a Marta del Castillo", insiste Sanz, que ha querido trasladar un mensaje "de cariño y fuerza" a la familia que "ha vuelto a recibir un nuevo shock al no habar tenido éxito búsqueda". Pero, incide, "el compromiso es que ante cualquier indicio o información seguiremos trabajando y no ha habido ni un día en el que hayamos dejado de trabajar por encontrar a Marta del Castillo".

Preguntado sobre las declaraciones de Antonio del Castillo en las que, tras reunirse con el asesino confeso de la joven, Miguel Carcaño, en la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, afirma que el acusado le ha reiterado que "el cuerpo está enterrado en la finca de Majaloba", Sanz ha dicho que "están dispuesto a analizar cualquier tipo de dato que se produzca".

"Son muchos años de sufrimiento para la familia", manifiesta, toda vez que "reconoce el trabajo que hacen y han hecho las unidades que se han dedicado a la búsqueda durante estos años, y que con un trabajo profesional y un gran empeño personal han puesto todo de su parte para la búsqueda incluso en esa zona, que no ha tenido el éxito deseado".