Gobierno catalán y Barcelona defienden la convivencia y combatir el odio, "cómplice del terrorismo"

La Taula de Ciutadania y el Consell Municipal d'Inmigració irán juntos a la manifestación

Bassa ha insistido en que seguirán defendido un modelo de convivencia antagónico al modelo del odio que promueven los terroristas, porque las propuestas de odio no tienen cabida en Cataluña sean como sean, y ha insistido: "Nos reafirmamos en la idea de la convivencia, el diálogo y de vivir juntos para convivir mejor".

"Los sentimientos y reacciones de rechazo hacia estos atentados son fruto de unas personas concretas, no se pueden generalizar hacia ninguna comunidad ni hacia nadie", ha subrayado la consellera, y Asens ha remarcado que la diversidad es el mejor valor para combatir el terrorismo, cuya victoria es el odio, porque lo retroalimenta, según él.

"El odio no se vence con más odio", ha expresado Asens, que ha dicho que la solución pasa por que nadie quede aislado ni se sienta excluido de la sociedad y que todas las personas y comunidades interactúen, creando comunidad, pueblo, barrio, conciencia colectiva y sentimiento de pertenencia, ha dicho.

Los dos órganos de participación, adscritos a Generalitat y Ayuntamiento, abogan en su comunicado --acordado en un encuentro con 31 de las cerca de 80 entidades-- por continuar con la inclusión y acogida de migrantes y refugiados en una Catalunya que es plural, como creen que demuestra que las víctimas sean de 34 nacionalidades: "Somos un pueblo diverso y un solo pueblo con valores comunes. No lo cambiarán. No nos dividirán, porque no tenemos miedo".