El Gobierno "no da por perdida" la EMA para Barcelona pero admite que lo sucedido en Cataluña "no ayuda"

El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este viernes que el Gobierno "no da por perdida" la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés) para Barcelona, pero admite que la situación de Cataluña "no ayuda".

"No es sencillo, y evidentemente lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos tiempos no ayuda, pero el Gobierno no la da por perdida y va a seguir trabajando por ella", ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después de que algunos medios internacionales apunten que habría quedado fuera de la puja final por el conflicto político catalán.