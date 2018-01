Gobierno Vasco dice que no hay ninguna banda juvenil delictiva tras los sucesos protagonizados por menores

La consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, ha asegurado que la Ertzaintza no ha "detectado" que exista "ninguna banda juvenil delictiva" en Euskadi, pese a que los menores de edad supuestamente implicados en algunos delitos cometidos en las últimas semanas en Bizkaia, entre ellos el asalto y muerte de Ibon Urrengoetxea, "se conocen" entre ellos.

No obstante, ha asegurado que eso no significa que formen parte de una "organización juvenil delincuencial". "En Euskadi no se ha detectado ninguna banda juvenil delictiva; quiero ser contundente en esto", ha subrayado.