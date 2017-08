Un padre pide ayuda al Gobierno ante la posibilidad de que su exmujer rusa borre las raíces españolas de su hijo

Javier S.V., residente en Galicia y de nacionalidad española, ha pedido ayuda al Ministerio de Justicia y al de Asuntos Exteriores para no perder definitivamente la patria potestad, que actualmente tiene suspendida de manera cautelar, sobre su hijo de cinco años Miguel S.S., que vive en Myski (Rusia) con su madre Valentina S.V., de nacionalidad rusa, con la que Javier S.V. contrajo matrimonio en septiembre de 2010 y de la que se divorció en marzo de 2015.

Así, ha afirmado que se encuentra en una situación de "indefensión total", al no tener derecho a ver a su hijo por tener suspendida cautelarmente la patria potestad a causa de una "batería de demandas" puestas por su exmujer, aunque aún no se haya dictado una sentencia definitiva ya que el juicio se celebrará en marzo de 2018.

"Quiero que se me garantice el derecho a poder visitarlo, a que pueda venir a España y que conozca a su familia española. Lo más triste de todo es que la legislación española no me permite denunciar en España todo esto. Juana Rivas tiene la ventaja de que sí puede denunciar", ha lamentado Javier S.V., resaltando que el Ministerio de Justicia "está de perfil", ya que enviaron un escrito a Rusia por el que "no obtuvieron respuesta" y "se quedaron ahí".