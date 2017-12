Gobierno valenciano acusa a Hacienda de "penalizar" a los valencianos y de "exigirles más sacrificios que al resto"

La Conselleria valenciana de Hacienda y Modelo Económico ha acusado al Ministerio de Hacienda y Función Pública de "penalizar" a los valencianos y de exigirles "más sacrificios que al resto".

Por ello, la conselleria entiende que "ya ha adoptado medidas y que cualquier otra no tendría efecto alguno", dada la fecha de comunicación y lo avanzado del ejercicio, ya que solo supondría "dejar pendiente de aplicar a presupuesto gasto ya realizado en el ejercicio". Asimismo, han añadido que "la única medida efectiva para el cumplimiento de las reglas fiscales es la aprobación de un nuevo modelo de financiación, tal como se determinó en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017".

"Esta deducción no es compartida por la Comunitat Valenciana", que tampoco comparte que "la aplicación de la regla de gasto relegue a los ciudadanos españoles residentes en la Comunitat Valenciana a disfrutar de unos servicios inferiores al resto de ciudadanos españoles". Una situación que "ha sido ampliamente contrastada en los informes elaborados por los expertos en materia de financiación y ampliamente difundida los medios de comunicación", según sostiene.

Con todo, se ha enfatizado que esto no quiere decir que la Generalitat "no esté comprometida con el cumplimiento de los objetivos fiscales establecidos en la ley orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera". "Así lo ha demostrado en los dos últimos ejercicios, pero ello no puede condenar a la población de la Comunitat valenciana a mantener una infradotación de los servicios a los que tiene derecho", han añadido.