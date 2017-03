Graba en vídeo a su hermana drogada y lo publica en Facebook para concienciar

Estas impactantes imágenes muestran a dos jóvenes bajo los fatales efectos de las drogas. Retorcidos en sus sillas, emitiendo sonidos escalofriantes y sin apenas poder respirar, protagonizan este vídeo que un joven neozelandés decidió grabar para concienciar a los más jóvenes de las verdaderas consecuencias de la consumición de estupefacientes.

En él se puede escuchar al hermano de la joven –y autor de la grabación- preguntar si se encuentra bien pero… no obtiene respuesta.

Decidió publicarlo en su cuenta de Facebook y lo acompañó de una breve explicación: "Voy a publicar un video para advertir a todos los jóvenes acerca de lo que hacen las drogas. Sé que mucha gente no estará de acuerdo con esto ya que es mi hermana, pero no me importa. Estoy harto de ver a nuestra juventud hacer esta mierda".

En poco tiempo el vídeo llegó a alcanzar el millón y medio de reproducciones. En su mayoría, se expresaban palabras de apoyo al joven en la lucha para sacar adelante a su hermana, aunque también recibió algunas críticas por exponer a un familiar de esa manera.