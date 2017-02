Greenpeace acusa al CSN de "malas prácticas" y saltarse protocolos en un informe que no garantiza la seguridad

Pide a Nadal que juegue limpio y "no tenga en cuenta este informe" y exigirá la publicación de los 167 informes técnicos

Greenpeace ha acusado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de actuar con "malas prácticas" en materia de seguridad nuclear porque, según la ONG, el organismo se ha saltado sus protocolos y ha ignorado sus requerimientos, al emitir un informe sobre la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) que "no garantiza" la seguridad nuclear.

Por ello, pide al ministro de Industria, Energía y Agenda Digital, Álvaro Nadal que no tenga en cuenta este informe y que "juegue limpio" y que se de "un tiempo" para evitar materializar la "situación dantesca" que supondría renovar la central nuclear pero sin dejarle cargar combustible y producir electricidad, los fines para los que se pidió la renovación.

Además, la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha señalado a Europa Press, que esto tiene "consecuencias" sobre la política energética de España que debería ser diseñada en función del contexto económico y ecológico y advierte al ministro que hacer esta política sin debate y por la vía de los hechos supone "transgredir todas las normas de participación en Democracia".

"Nadal debe pensar si continúa con el proceso o para esta decisión que solo va a defender los intereses de las eléctricas de forma unilateral con una autorización que debería ser directamente denegada", ha añadido.

Ante esta situación, ha adelantado que Greenpeace pedirá la publicación de los 167 informes técnicos realizados por 16 áreas del regulador nuclear y que han servido de base para la decisión final, primero a través del CSN y, en caso de que no se publiquen, a través del Portal de la Transparencia.

Del mismo modo, ha dicho que solicitarán adelantar el Comité para la Información y la Participación Pública del CSN, que suele celebrarse en marzo y octubre, pero no cree que el regulador acceda a su petición.

"Garoña no puede cargar combustible ni producir electricidad, sin embargo el CSN se atreve a dar un informe favorable, aun teniendo sobradas razones para no hacerlo, porque Nuclenor no ha hecho su parte y porque en el Congreso así se lo han pedido. Sin embargo no ha dudado en menoscabar la seguridad nuclear en España e ignorar al Parlamento para favorecer los intereses de la industria nuclear", ha sentenciado.

En este contexto, ha insistido en que si Nadal juega limpio "no puede" utilizar el informe y ampliar la vida de las centrales nucleares "por la puerta de atrás, sin participación democrática y usando como tapadera a Garoña" porque el ministro sabe que el Parlamento y los ciudadanos "deben participar en este debate".