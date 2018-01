La Guardia Civil retira más de 3.200 juguetes en Cantabria por no cumplir las condiciones de seguridad

La Guardia Civil ha retirado de la venta en Cantabria más de 3.200 juguetes por no reunir las condiciones de seguridad establecidas en las distintas directivas europeas.

Según la Guardia Civil, las principales infracciones localizadas están relacionadas con la seguridad y fabricación de los juguetes. En concreto, se han detectado 264 en los etiquetados de los juguetes y 50 en los envases, la mayoría por no cumplir requisitos como estar en idioma español o carecer de los datos del importador, distribuidor, fabricante, etc.; y otras 297, relacionadas con las instrucciones de los juguetes, bien por no tenerlas o por no estar en español.