La Guardia Civil reitera que la nave en la que estaba el cuerpo de Diana Quer no se registró porque "no había indicios"

El coronel jefe de la Comandancia de A Coruña, Francisco Javier Jambrina, ha reiterado que la nave de Asados, la parroquia de Taragoña en la que fue hallado el cadáver de Diana Quer, no se registró porque "no había indicios racioniales de que allí hubiera pasado nada", pese a estar situada a escasos metros del principal sospechoso y ahora autor confeso del crimen, José Enrique Abuín Gey, alias 'el Chicle'.

Cuestionado a continuación por los medios de comunicación sobre por qué no se registró la nave en la que se encontró el cadáver, ha indicado que "se trata de una propiedad privada y no había indicios racionales de que allí hubiera pasado nada". "Entonces no se puede entrar en una propiedad privada simplemente porque está abandonada", ha apostillado.