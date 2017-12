La Guardia Civil detiene en La Rioja a un cuidador de personas mayores que se hacía pasar por médico

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han procedido a la detención de un varón de 25 años, natural de Honduras y vecino de Nájera (La Rioja), como presunto autor de los delitos de intrusismo laboral, estafa y contra la salud pública. Contra esta persona se ha tramitado el correspondiente expediente de expulsión al encontrarse en situación irregular en España.

Familiares de la víctima manifestaron a los agentes que la persona que llevó a cabo los hechos, fue contratada de manera particular al creer que se trataba de un médico en prácticas, que ejercía cometidos de cuidado de personas mayores, habiéndoles garantizado que el dinero por las inyecciones les sería reembolsado, una vez que el Ministerio de Sanidad aprobara la subvención que iba a pedir, no volviendo a saber de él tras suministrarle la primera de las inyecciones a la víctima. Esta persona no ha ejercido de manera oficial en centros públicos de La Rioja.