La Guardia Civil realizará una búsqueda con robots de Manuela Chavero en el Pantano de Tentudía la próxima semana

La Guardia Civil buscará a Manuela Chavero, la mujer desaparecida en Monesterio (Badajoz) hace siete meses, en el Pantano de Tentudía la próxima semana con unos robots para ver si pudieran "encontrar el cuerpo, si está muerta", en el fondo del embalse.

Así lo ha informado el general de la Guardia Civil José Antonio Hurtado, en rueda de prensa en Badajoz, en la que ha aclarado que esta nueva búsqueda no supone que haya habido alguna "noticia" o que "alguien" haya dicho que Chavero pudiera estar en el pantano, sino que esta tarea se realizará "dentro del plan de búsqueda" que están haciendo "cada cierto tiempo".

El general ha señalado que los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ya buscaron en el pantano "pero a pie de presa", es decir, "por las orillas" donde hay "unos 30 metros" y "mucho cieno".

"Entonces hay unos robots con los que me gustaría que repasáramos la semana que viene para mirarlo", ha puntualizado Hurtado, quien ha señalado que "por los GEAS se ha mirado varias veces pero no en profundidad, y nunca mejor dicho, no en profundidad sino a 30 metros", ha apuntado Hurtado.

Por otra parte, ha detallado que "todas las pruebas" y "todos los indicios" que se recogieron en los tres vehículos que fueron requisados a un vecino de Monesterio hace unos días, que en la actualidad es el principal sospechoso, "se han mandado a Madrid" y "se está viendo" si se encuentra "alguna prueba incriminatoria hacia las personas propietarios" de los coches.

"Ahora mismo no hay nada sobre eso", ha asegurado el general a preguntas de los periodistas, al tiempo que ha matizado que "el ADN no es fácil hacerlo" y "se tarda unos días", por lo que el proceso va "lento".

Por ello, ha incidido en que ha pensado "en el tema del pantano" porque le gustaría "darle otro repaso" con los citados robots. "Pero vamos, igual que otras veces hacemos otras redadas, a ver si pudiéramos encontrar el cuerpo, si está muerta, claro", ha manifestado.

Hurtado se ha expresado así al ser preguntado por este tema durante una rueda de prensa que ha ofrecido junto a la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, y el jefe del Cuerpo Nacional de Policía de la región, Miguel García-Izquierdo, para informar del balance de criminalidad de la comunidad correspondiente al año 2016.