Guillermo Valcárcel publica un libro sobre maras: "Europa debería sentir la misma vergüenza que EEUU por la inmigración"

El escritor Guillermo Valcárcel, autor del libro 'La ola que arrasó España' sobre la caída del ladrillo, aborda ahora el tema de las maras de Centroamérica y el tráfico de personas en su última novela, 'Sombras que cruzan América' (Editorial HarperCollins) en la que refleja desde la ficción el conflicto con estas bandas criminales, que tienen su origen en la inmigración en Estados Unidos.

'Sombras que cruzan América' trata el conflicto de las maras desde la ficción y a través de, según el autor, "temas esotéricos" cercanos al llamado "realismo mágico". Además, asegura, "el tratamiento de la mara, aunque pueda parecer algo crudo no es tan duro como lo es la mara en realidad". "Es todavía peor de lo que expreso", ha añadido.

En esta línea, Valcárcel ha revelado que ha conocido testimonios de personas que han tenido contacto de primera mano con la mara como víctimas de trata o incluso, "tratantes arrepentidos". Sin embargo, estos temas, que asegura "darían para otro libro", no se incluyen en el thriller para no mezclar "historias personales con la ficción".

Además, según el autor, el tema de las maras "no suele estar presente en la ficción", si bien se puede encontrar en documentales o libros de ensayo, según ha explicado. No obstante, en su opinión, la ficción "permite que haya un público que no suele acceder a una literatura más profesional" y así presentar temas que "hasta ahora, estaban ocultos".