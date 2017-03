Hace un "simpa" en un bar y envía una carta de disculpa con 20 euros

Y además... La carta de una niña de siete años conquista al CEO de Google

Los "simpas" están de moda. Sino que se lo digan al dueño de un restaurante en León que vio como 120 personas salían corriendo dejando a deber una cuenta de más de 2.000 euros. Aunque esto ocurrió después de que días antes se produjera otro "simpa" masivo de nada más y nada menos que 10.000 euros.

Sin embargo, el bar de la estación de autobuses de Candeleda (Ávila) fue testigo de algo muy diferente. Diecisiete días después de que un cliente se fuera sin pagar un bocata de tortilla, una ensaladilla rusa y un refresco, la cafetería recibió una carta muy especial, informa Huffington Post.

Era el cliente que días antes había realizado el "simpa". Pero en la misiva incluyó una disculpa y un billete de 20 euros para cubrir los gastos, lo que demuestra que su intención no era, en ningún caso, irse sin pagar. "Por un despiste estúpido me fui sin pagar. Así que le incluyo un billete de 20 euros junto con esta nota y le pido perdón por la inconveniencia que le he causado".

La encargada del bar quedó perpleja y no tardó en compartirlo en Facebook. "Decidí publicar la carta con la disculpa porque es un gesto que no suele ser habitual y porque, encima, me mandó más dinero del que debía. Que la cuenta no eran más de 10 euros y todo lo demás es de propina".

"Esto ocurrió el 22 de febrero, un miércoles. Llegó a Candeleda un autocar de unas 50 personas desde Madrid y estuvieron tomándose un refrigerio. Uno de los clientes, que es extranjero (de ahí los errores gramaticales de la carta), se fue sin pagar", cuenta Ana Isabel Sánchez, la dueña del restaurante al diario El Español. "Yo pensé que a los 10 días volvería para saldar la cuenta, pero en lugar de volver, decidió mandarnos una carta".

La encargada de este pequeño bar asegura al mismo diario que su intención es la de devolver al cliente el cambio de los 20 euros pero aún no sabe cómo. "Tengo su dirección en el remite, así que tal vez me acerque un día a su casa".