Padre e hija conquistan la red cantando 'Hay un amigo en mi'

Desde críticas de sus películas favoritas como 'Buscando a Dory' (que no la considera tan divertida como 'Buscando a Nemo') hasta su opinión sobre Donald Trump o Hilary Clinton. La pequeña Claire Ryann ha conquistado las redes sociales con sus vídeos (en un canal que controlan sus padres), consiguiendo incluso más seguidores que su papá (478.246 frente a los 40.000 de Dave Crosby).

Pero uno de sus vídeos más vistos es esta versión, tan tierna, de 'You've Got A Friend In Me' (el clásico 'Hay un amigo en mi' de Toy Story). Con más de 4.278.793 visualizaciones esta familia de Seattle está seduciendo a los internautas.