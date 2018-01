HazteOír reúne 57.000 firmas para pedir que no haya 'drag queens' en la cabalgata de Vallecas (Madrid)

La plataforma HazteOír ha recogido más de 57.000 firmas a través de 'HazteOír.org' para que en la carroza LGTBi de la Cabalgata de Vallecas "no haya drag queens" y así "evitar el adoctrinamiento LGTBi".

El portavoz y director de Campañas de HazteOir.org, Miguel Vidal, ha explicado la iniciativa en estos términos: "No se trata de estar a favor o en contra de los transexuales o de los 'drag queens'. Se trata de dejar a los niños en paz. Se trata de dejar a los niños ser niños. Se trata de respetarlos, y no de aprovecharse de su inocencia para adoctrinarlos en cuestiones controvertidas que no les incumben. Este es el debate".