Rafael Hernando sobre el caso de Juana Rivas: "Debió de asistir siempre y comparecer ante la justicia"

El portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha afirmado que Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que elude una resolución judicial al no entregarle sus hijos a su exmarido, condenado por maltrato, "debió de asistir siempre y comparecer ante la justicia".

A juicio del portavoz del grupo 'popular' en la Cámara Baja, Juana Rivas "no ha estado bien" aconsejada pro sus asesores legales. "El desacato a la autoridad judicial no es el camino para reivindicar los derechos", ha advertido Hernando, al tiempo en que ha insistido en que entiende la situación de Rivas "desde el unto de vista humano".