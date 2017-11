El Hospital Reina Sofía resalta que la detección de arritmias reduce el riesgo de sufrir un ictus

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y la Asociación Cordobesa de Pacientes Anticoagulados (ACPA) celebran este jueves el Día Nacional del Paciente Anticoagulado con la instalación de una mesa informativa a la entrada del Edificio de Consultas Externas, donde los usuarios y pacientes interesados han podido realizarse una prueba sobre el riesgo de padecer un ictus y se ha recordado que la detección de arritmias reduce las posibilidades de sufrir uno.

El ictus o accidente cerebrovascular se produce cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe o es taponado por un coagulo u otra partícula, esto ocasiona que parte del cerebro no consiga el flujo de sangre que necesita para su correcto funcionamiento.

La consecuencia es que las células nerviosas del cerebro afectadas no reciben oxígeno, por lo que no pueden funcionar y mueren transcurridos unos minutos. La fibrilación auricular se asocia con un elevado riesgo de ictus, provocado por un trombo que se forma dentro de la aurícula izquierda y que bloquea una arteria cerebral.

Los pacientes que sufren fibrilación auricular deben llevar un control estricto de los factores de riesgo cardiovascular (tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, etcétera) y un seguimiento por parte de un médico especialista. Este será quien le indique si es necesario o no recibir tratamiento para el control del ritmo cardiaco (con fármacos) o de las complicaciones embólicas (con el tratamiento anticoagulante), aunque existen pacientes que no requieren ningún tipo de tratamiento. Cuando el tratamiento no funciona se valora la opción de realizar una ablación o una cardioversión.