El obispo de Huesca dice que el litigio por los bienes de Sijena está en un momento "decisivo"

El obispo de Huesca, Julián Ruiz Martorell, ha manifestado este lunes que el litigio de los bienes artísticos del Real Monasterio de Villanueva de Sijena está en un momento "decisivo" para poder resolverse conforme a los intereses de Aragón.

"Me parece que este puede ser un momento decisivo para que algunas de las dificultades que han aparecido a lo largo del tiempo se puedan resolver. No sé exactamente cuál es el grado de disponibilidad del Ministerio, pero me parece oportuna esta circunstancia histórica para que se resuelvan algunos nudos gordianos que hacen que nuestra historia no fluya feliz".