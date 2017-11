IMO, primer centro oftalmológico en España en probar las nuevas gafas electrónicas para baja visión

El Área de Baja Visión del Instituto de Microcirugía Ocular (IMO) ha sido el primer centro oftalmológico en España en probar las nuevas gafas electrónicas 'eSight' para pacientes con baja visión.

De este modo, 'eSight' se dirige a personas activas que quieran llevar a cabo múltiples tareas, sustituyendo el uso de diferentes ayudas, como telescopios, lupas o telelupas por unas únicas gafas electrónicas. "Me he dado cuenta de que puedo llegar a distinguir letras muy pequeñas que, de otra manera, me resultaba imposible. Esto me ha motivado a practicar con las gafas electrónicas para descubrir dónde está mi potencial de visión", ha asegurado un paciente con enfermedad de Stargardt, una distrofia hereditaria de la retina.