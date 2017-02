IU cuestiona en un informe el sistema escolar bilingüe: "Ni se aprende inglés ni se aprende 'Science'"

El Área de Educación de Izquierda Unida denuncia en un informe que el actual modelo de bilingüismo escolar "no es efectivo" en el desarrollo de las capacidades comunicativas en inglés de los alumnos y supone un "lastre" para los objetivos de otras materias: "Ni se aprende inglés ni se aprende 'Science'".

Por ello, cree necesario que las distintas administraciones "repiensen" el modelo de bilingüismo escolar que las políticas educativas "neoliberales tratan de implantar" en el sistema educativo.

Señala que "buena parte" del profesorado está planteando que el bilingüismo que se está implantando resulta "destructivo" para las asignaturas impartidas en inglés, que son "sacrificadas" en aras del aprendizaje del idioma. También advierte de que los libros dan por supuesto que el alumnado que los utiliza nació siendo bilingüe o en un mundo angloparlante.

"Mientras en la asignatura de inglés en Primaria trabajan el verbo 'to be', en Science estudian la fotosíntesis en inglés", explican los autores de este documento, que se basa en artículos y textos publicados por expertos sobre el bilingüismo escolar.

ELEMENTO DE "SEGREGACIÓN SOCIAL"

Para esta formación política, "lo más grave" es que se está configurando como un "elemento de segregación social" en las aulas, pues advierte de que se divide al alumno en función del nivel de inglés que tiene, concentrándose en el grupo 'no bilingüe' a aquellos que "más dificultades arrastran". A su juicio, "se está así segregando grupos en función de los factores socioeconómicos".

También sostiene que algunos colegios de zonas periféricas o deprimidas, se han visto "forzados" a entrar en esta dinámica "competitiva", acreditándose como centros bilingües "para no convertirse en guetos" e intentando atraer alumnado de un nivel socioeconómico y cultural "más elevado".

"Lo cierto es que parece que el propósito de la derecha conservadora y de los sectores neoliberales está siendo utilizar el inglés como un elemento discriminatorio y de ventaja comparativa para las clases sociales más altas", sostiene IU en su informe.

EL PROFESORADO QUE NO DOMINA EL INGLÉS, "DESPLAZADO"

También denuncia que el profesorado se ha vuelto "loco" tratando de titularse en el nivel requerido de inglés porque casi todas las asignaturas se pueden impartir en esta lengua e incluso en algunas comunidades si el docente está habilitado puede suponer un complemento salarial y más oportunidades de empleo interino, ofertas formativas o viajes: "El profesorado no habilitado en inglés comienza a verse desplazado, a pesar de lo competente que sea como docente", añade.

IU advierte de que en paralelo a la implantación del bilingüismo se ha desarrollado el "gran negocio" de la evaluación del inglés a través de exámenes por empresas externas para comprobar el nivel, unas pruebas que en vez de asignar a las Escuelas Oficiales de Idiomas, "se encargan a corporaciones autónomas asociadas a universidades inglesas que cobran por cada examen entre 40 y 100 euros".

Propone un debate "serio", partiendo del hecho "demostrado" de que la "alternativa evidente" es la inmersión, largas estancias en otros países, bibliotecas bilingües en los centros educativos o intercambios de estudiantes. Subraya que el aprendizaje de idiomas tiene que ayudar al alumnado a "pensar en la lengua adquirida como si fuera la nativa", pero apunta que para conseguirlo hacen falta recursos en forma de becas y dotaciones a los centros.

"No se trata de cuestionar la importancia de una mayor capacidad de comunicación con personas de otros países (no solo con ingleses), sino de abordar esa comunicación desde otro enfoque, más global, más integrador, que no tenga tantos efectos negativos, segregadores y colonizadores en el desarrollo educativo", como, a juicio de esta formación política, genera el sistema bilingüe implantado en varias comunidades autónomas.