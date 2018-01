IU recurre archivo del caso del interno hallado muerto en Archidona y exige que esclarecer lo acontecido

Izquierda Unida ha registrado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Archidona (Málaga) un recurso de reforma contra el auto en el que se decidió el sobreseimiento provisional de la causa abierta para aclarar las circunstancias de la muerte del ciudadano argelino Mohamed Bouderbala el 29 de diciembre en una celda de la cárcel de Archidona, convertida en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) provisional. Así, se insta a "esclarecer lo acontecido y la posible existencia de responsabilidades penales".

El escrito señala que a IU "no le cabe otra opción que la de recurrir contundentemente el auto dictado", toda vez que "resulta palmario que se ha conculcado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado el artículo 24 de la Constitución Española".

Se recuerda que por parte de la acusación particular y la acusación popular personadas ya en forma "se han solicitado una serie de diligencias de prueba que han sido denegadas por el juzgado sin apenas motivación y obviando los deberes de salvaguardia que tiene encomendado".

Así, detalla buena parte de ellos, cuestionándose, entre otros aspectos, "qué situación de estrés o ansiedad presentaba el interno ese día, por qué se indica que presentaba autolesiones y por qué no considerar las lesiones causadas por un agente externo".

También se plantea "por qué no se aplicó el protocolo antisuicidios, por qué no han comparecido en sede judicial el director del centro, los agentes que le vieron por última vez con vida y los que encontraron el cadáver y cómo se han valorado por el médico del centro el estado psíquico de Mohammed, no constando la existencia de traductor".