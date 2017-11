La Iglesia Católica, en contra del internamiento de migrantes en Archidona: "Identificarles con delincuentes es injusto"

Los obispos españoles han respaldado la denuncia de Cáritas contra el internamiento de medio millar de migrantes en la cárcel aún por inaugurar de Archidona (Málaga) y han subrayado que identificar a inmigrantes o refugiados con "delincuentes" es "una enorme injusticia".

Preguntado por la opinión de la CEE sobre la decisión del Gobierno de alojar a migrantes llegados a las costas españolas en la futura cárcel de Archidona, por falta de capacidad en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), el portavoz de los obispos ha indicado que no puede más que "respaldar" la denuncia de Cáritas, que la semana pasada elevó una queja al Defensor del Pueblo por considerar que se está incumpliendo la Ley de Extranjería, la cual establece el carácter no penitenciario de los centros de internamiento.

En este mismo sentido se ha pronunciado recientemente en una entrevista con Europa Press, el subsecretario de la sección dedicada a los migrantes y refugiados del Vaticano, Fabio Baggio, quien ha recordado que la Iglesia católica dice "no" a "cualquier tipo" de centro de detención de migrantes y ha mostrado su apoyo a la Iglesia española en relación a la denuncia de Cáritas por el internamiento de migrantes en Archidona.

"La Iglesia católica siempre ha sido muy clara con el tema de la detención administrativa diciendo 'no' a cualquier tipo de campo de detenciones que pueda existir, y no podemos no apoyar lo que la Iglesia Católica de España está llevando adelante con su propia campaña para que estos migrantes y refugiados sean tratados como seres humanos", ha indicado Baggio.