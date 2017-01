La Infanta Elena dedica su premio taurino a la familia del fallecido Víctor Barrio

Un año más la Peña Taurina Femenina 'Las Majas de Goya' entregó sus premios anuales en la capital madrileña y lo hizo con el apoyo incondicional de la Infanta Elena, una gran seguidora de la tradición taurina y además una de las premiadas de la noche.

De lo más entregada con la causa, la hija del Rey Juan Carlos dejó claro que ha heredado de su padre la afición por el mundo del toro y que además ese interés se lo ha transmitido a sus hijos.

Muy emocionada al recibir su premio, la Infanta quiso rendir un homenaje al fallecido Víctor Barrio: "Buenas noches a todos. No sé si me van a salir las palabras por la emoción. De verdad que me siento muy honrada de tener este premio y sobre todo en honor a Víctor Barrio y a su familia. Y se lo dedico a todo el mundo del toreo, toreros, a todo el mundo del toreo que abarcan los toros. Muchas gracias a todos de verdad".

Entre los rostros conocidos del mundo del toro que no se perdieron la cita estuvieron Jaime Ostos, Máximo Valverde o José María Álvarez del Manzano.