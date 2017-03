La Infanta Elena, reconocida con el premio a los 'Valores de la Tauromaquía'

El nuevo Commodore, ahora "Cococha de Rocío Gandarias", entregó sus premios el pasado martes que recayeron en personalidades tan ilustres como la Infanta Elena, el ganadero Victorino Martín y el torero, Roca Rey, vinculadas con el mundo de la tauromaquia. También asistió el premio Nobel Mario Vargas Llosa, gran aficionado a la Fiesta Nacional, que acudió solo, sin la compañía de su inseparable pareja, Isabel Preysler.

En este su primer año, lo quiere hacer muy especial y para ello, Alejandro Talavante, Roca Rey, Diego Ventura, Luis David Adame, la ganadería de Núñez del Cuvillo, Victorino Martín, recibirán un gran homenaje. Al igual que la Infanta Elena por su apoyo y fomento de la tauromaquia. También una mención especial para el torero Víctor Barrio tras su fallecimiento.

La Infanta Elena fue una de las galardonadas siendo reconocida con el Premio Commodore 'Valores de la tauromaquia'. Una vez más volvió a elegir el rojo, uno de los colores de la tauromaquia por el que siente verdadera predilección.

Fruto de los nervios del momento, la Duquesa de Lugo no pudo evitar confundirse en numerosas ocasiones a lo largo de su discurso de agradecimiento: "Muchas han sido las tardes que he compartido con ellos, que tanto hemos disfrutado y continuaremos disfrutando, mostrando siempre nuestro apoyo y cercanía a vosotros. Estas mismas tradiciones son las que yo estoy tratando de inculcar a mis hijos, que me acompañan en todas las tardes que pueden. El reconocimiento, el cariño y el afecto, a todos los que, de una forma o de otra, formáis parte de este maravilloso mundo de la tauromaquia. Muchas gracias de nuevo por el... por el premio de... que me habéis concedido. Muchas gracias por estar aquí".