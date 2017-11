La Infanta Pilar rompe su silencio sobre el embarazo de María Zurita y la situación de Cataluña

Con motivo del 49 aniversario del rastrillo Nuevo Futuro, la infanta Pilar nos ha presentando todas las novedades de su proyecto más solidario que da el pistoletazo de salida el próximo 18 de noviembre hasta el día 26. Además, la hermana del Rey Juan Carlos ha roto su silencio y habla con la behemencia que le caracteriza del embarazo de su sobrina María Zurita y de cómo está viviendo su sobrino el Rey Felipe VI la complicada situación que atraviesa nuestro país por el conflicto catalán.

P.B: Su capacidad, como es otra generación hacen cosas nuevas y a mí la novedad siempre me gusta. Porque a mí ya se me han acabado las ideas, tengo 89 años y se me han acabado las ideas. Lo hemos hecho todo para el rastrillo durante muchos años y que venga gente joven es una maravilla, tienen otras ideas.