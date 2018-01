Intercambiados al nacer: un error en un hospital dio a dos familias el bebé equivocado

Salma Parbin, de la India, dio a luz a un bebé en marzo de 2015 y cuando le tuvo en sus brazos se dio cuenta en seguida de que ese niño no era su hijo. En un principio, su marido no la creyó. Pero, a los tres meses, pensó que su mujer podría tener razón y las sospechas llevaron a una reunión, una prueba de ADN y, finalmente, a la verdad.

Una mujer de la India, Salma Parbin, dio a luz a un niño en un hospital en marzo de 2015. A los pocos días, ella sintió que el niño que estaba acunando no era hijo suyo, y se lo dijo a su marido, Ahmed. Este, en un primer momento, no la creyó. Tres meses después, al ver lo distante que era su mujer con su hijo recién nacido, decidió ponerse a investigar acerca de las dudas que tenía Salma.

Ahmed, de 48 años, inmediatamente llevó las sospechas de su esposa al superintendente del hospital . "El encargado me dijo: su mujer tiene alguna enfermedad mental", dijo. "Deberías llevarla a un psiquiatra".

Ahmed se aventuró dos veces a la aldea donde vivía la familia Boro. Dos veces regresó a casa sin hablar con ellos. "No tenía agallas", dijo. Mientras tanto, Parbin le dijo que sentía un espacio entre ella y el niño, a quien habían llamado Junaid. Así que Ahmed decidió ir una tercera vez a la casa y dejó una carta: "Mi esposa cree que nuestros hijos han sido intercambiados ", escribió. "Si tienes la misma sensación, ponte en contacto".

La carta fue una entrega no deseada en la casa de Anil y Sewali Boro, cuyo hijo, Ryan Chandra, acababa de cumplir su sexta semana y cuyos ojos, más grandes que los de sus padres, eran solo una fuente de diversión irónica. "No tenía sospechas de que el niño no era mío", dijo Anil Boro. Aun así, se dejó influir por el tono amistoso de la carta y, después de 10 días, respondió con una invitación a su casa para la familia de Ashmed. Este encuentro se había convertido en la comidilla del pueblo y atraía a una multitud de espectadores .