Interior asegura que los presos tienen una atención sanitaria "de más calidad y más rápida" que el resto de la población

El 'número dos' del Ministerio del Interior ha comparecido en la Comisión de Interior de la Cámara Alta para responder diferentes preguntas orales de los grupos parlamentarios sobre la atención sanitaria que reciben los presos de las cárceles españolas y por si ha habido retrasos en los pagos de esta asistencia cuando la prestan las comunidades autónomas.

En ese sentido, ha defendido que un posible retraso en los pagos no justifica una merma en la atención sanitaria, que a su juicio se debe dar a todos los reclusos "con la mayor calidad" con independencia de que luego se decida quién debe asumir el coste de la misma.

"Una persona interna en España tiene una atención sanitaria de más calidad y más rápida que cualquier otra persona que vive en nuestro país. Lo que no tiene es un entorno agradable o saludable, pero la atención que recibe es mejor o, como mínimo, igual que la de cualquier ciudadano", ha señalado el secretario de Estado.

Durante su comparecencia, Nieto también ha informado además de que, hasta febrero de este año, un total de 1.307 reclusos con hepatitis C ya han recibido el tratamiento mientras que hay otros 1.215 pacientes diagnosticados que están siendo evaluados caso por caso para ver si reciben o no la medicación.

Además, ha negado que actualmente haya pacientes ya confirmados que no hayan sido vistos por su médico y reconoce que es imposible saber cuantos pacientes están todavía sin diagnosticar.

"También sucede en la población general, no se puede saber si no van al médico o no dan síntomas. Y no se les puede obligar a ir, porque tienen derecho a recibir atención sanitaria pero no obligación de ser tratados", ha precisado.

CONTACTOS CON LAS CCAA PARA TRANSFERIRLES COMPETENCIAS

Durante la comparecencia, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha avanzado que en este mes de marzo se van a poner en contacto con todas las comunidades autónomas que aún no tienen la transferencia de la sanidad penitenciaria para exponerles su disposición de abordarla.

En su intervención posterior, el secretario de Estado de Seguridad ha reconocido que él mismo va a escribir una carta a los consejeros autonómicos de Sanidad para ofrecerles la posibilidad de abrir una negociación en éste ámbito y evitar que los reclusos tengan una "pena añadida" a su privación de libertad.

No obstante, ha lamentado que durante los contactos previos iniciados hace un par de años por Instituciones Penitenciarias "ninguna comunidad ha trasladado su voluntad de negociar" pese a que, como han demostrado las dos regiones que ya la tienen transferida (Cataluña y País Vasco), no supone una penalización de los presupuestos y se mejora la atención que reciben los reclusos, según Nieto.