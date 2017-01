Interior asegura que se investigará el hallazgo del cadáver de un menor subsahariano en una playa de Barbate

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha asegurado este lunes que "se va a hacer toda la investigación" ante el hallazgo del cuerpo sin vida de un niño de entre cinco y siete años de edad de origen subsahariano, este fin de semana en una playa del término municipal de Barbate (Cádiz) por efectivos de la Guardia Civil.

En una rueda de prensa en Córdoba, el número dos del Ministerio del Interior ha destacado que se seguirá "trabajando para que no se produzcan situaciones de este tipo", porque "es necesario que se consiga evitar el tráfico con seres humanos".

Al respecto, ha comentado que "antes de ayer ya se habían producido diferentes avistamiento de balsas que hicieran intuir que se había incrementado la intensidad del flujo marítimo", a lo que ha añadido que "las mafias aprovechan cualquier oportunidad para hacer negocio con personas".

En este sentido, ha indicado que "desgraciadamente ese tipo de tráfico tiene como consecuencias situaciones dramáticas que no son evitables, pero que si no actuara Salvamento Marítimo serían absolutamente frecuentes".

Y es que, según ha advertido, "poner el tipo de embarcaciones que están zarpando en el mar en las condiciones en las que se encuentra el mar en esta época es lanzar a la muerte a muchas personas".

Por tanto, el secretario de Estado de Seguridad ha defendido que "si no actuará en alta mar, como ocurre ahora, Salvamento Marítimo, se estarían viendo dramas mucho más frecuentes y numerosos que en este caso".

Preguntado por el hecho de que supuestamente el cadáver se encontró el viernes y no se comunicó hasta el domingo, Nieto ha dicho que no tiene constancia, pero "en cualquier caso, los trámites que se seguirían son los que establece la ley", a la vez que ha subrayado que "no se oculta un cadáver, ni un fallecimiento".

Al hilo de ello, ha aseverado que "habrá trámites que realizar y garantías que preservar durante el tiempo, que son los profesionales que saben cuándo se tiene que dar a conocer y qué cosas se tienen que realizar en ese trámite".

EN LOS CAÑOS DE MECA

En concreto, según han informado este domingo a Europa Press fuentes de la Subdelegación de Gobierno, el cadáver del menor se ha encontrado en una zona de playa conocida como El Roqueo en Los Caños de Meca (Barbate), muy próxima al Faro de Trafalgar.

Cabe recordar que Salvamento Marítimo suspendió hace doce días el operativo de búsqueda de una patera que partió desde Cabo Espartel (Marruecos) y en la que viajaban cinco de seis inmigrantes hallados sin vida en la costa gaditana el fin de semana del 14 y 15 de enero.

Asimismo, las mismas fuentes han indicado que la Guardia Civil ha abierto las diligencias relativas al hallazgo del menor fallecido.