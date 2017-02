Investigadores del Lineex quieren construir un simulador del comportamiento humano estudiando patrones de conductas

El rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo y el rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Romo, presentarán este martes en la Fundación Cotec un gran proyecto de investigación europeo que están desarrollando investigadores del Laboratorio de Investigación en Economía Experimental de la UV (Lineex) y que tiene como objetivo construir un simulador del comportamiento humano a partir del estudio de patrones de las conductas.

El acto, que estará conducido por el director de Cotec, Jorge Barrero, se desarrollará a partir de las 10.30 horas en la sede de esta fundación, ubicada en la calle de Velázquez de Madrid, según ha informado la institución académica en un comunicado.

El proyecto de simulador del comportamiento humano, bautizado con el nombre de IBSEN [Bridging the gap: from Individual Behaviour to the Socio-tEchnical maN (Cerrando la brecha: del comportamiento individual al hombre socio-técnico)] está financiado con más de 2,5 millones de euros por la Unión Europea con cargo al programa Horizonte 2020 de Tecnologías Futuras y Emergentes (FET por sus siglas en inglés).

La profesora de la UV y directora del Lineex, Penélope Hernández y el profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y coordinador de IBSEN, Anxo Sánchez, presentarán en el evento de Cotec una ponencia para explicar este macro proyecto de investigación europeo y las oportunidades de innovación que se abren con el estudio experimental y computacional del comportamiento.

Cotec es una fundación de origen empresarial que tiene como misión contribuir al desarrollo de España, mediante el fomento de la innovación tecnológica en la empresa y en la sociedad, sensibilizar a la sociedad y a las empresas ante el impacto de los cambios conocimientos y tecnología desde los sectores de la investigación y de la universidad a la industria.

CIENCIA SOCIAL

Para la investigación se desarrollan experimentos controlados en los que participan más de 1.000 agentes (desde consumidores hasta inversores, empresarios, entre otras) que están siendo estudiados mediante lo que la profesora Hernández califica como "una nueva forma de hacer ciencia social dirigida a abordar problemas que surgen en una sociedad tecnológicamente muy conectada".

La aspiración de los investigadores es "proporcionar un gran avance en la construcción de repertorios sobre la conducta humana, mediante el desarrollo de una novedosa configuración para grandes grupos de agentes que proporcionen un protocolo experimental, el software necesario y las herramientas analíticas que permitan estudiar a miles de personas al mismo tiempo".

Para ello, concluye la profesora Hernández, "aplicamos nuestra configuración a las preguntas específicas de la investigación actual en temas de economía, sociología, finanzas, etc, centrándonos en la fenomenología que pueda surgir en los grandes sistemas en comparación con los sistemas microeconómicos y, asimismo, se modelizan las reglas que gobiernan la conducta humana tanto en casos micro como macroeconómicos, que incluyen la influencia del contexto social y la identidad individual".