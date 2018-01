Investigadores de la UPM desarrollan sistemas de detección para conocer la evolución de la sequía

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han probado sistemas de detección como herramienta para estudiar los niveles de sequía y conocer su evolución a lo largo del tiempo.

Además, ha añadido que la ventaja del uso de este tipo de imágenes está en que mediante su procesado y análisis se puede realizar un seguimiento medioambiental de ecosistemas tan ricos y variados como el Lago Poopó, punto de descanso de aves migratorias y medio de sustento para la población que habite en los alrededores, algo que quizás pudiera no ser posible mediante otro tipo de técnicas más localizadas.

La investigadora ha asegurado que los mapas de sequía que se obtienen a partir de la evaluación de este parámetro resultan muy útiles para realizar un seguimiento de la tendencia a la desecación del lago, en el intervalo temporal estudiado. "En el caso de lago Poopó vimos que aunque las precipitaciones habían sido abundantes en diferentes períodos de tiempo, las lluvias no servían para que el reservorio de agua aumentase, lo que hace plantearse que hay problemas añadidos", ha precisado.

En 2010 se presentó en el 30th EARSeL Symposium Remote Sensing for Science, Education, and Natural and Cultural Heritage de París (Francia, un estudio realizado entre 2001 y 2009 de un acuífero de Guadalix de la Sierra (Madrid).