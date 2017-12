Investigadores españoles desarrollan un sistema para evaluar el síndrome visual informático

Investigadores españoles han desarrollado un sistema para evaluar el síndrome visual informático, un nuevo cuadro clínico que afecta al 71 por ciento del personal de la Administración Pública y que produce problemas como visión doble o borrosa, ojo seco e incluso dolor de cabeza, especialmente a las mujeres tras la menopausia y a las que usan lentillas.

En este sentido, los autores, cuyo trabajo ha sido publicado en 'Journal of Clinical Epidemiology', 'Ophthalmic and Physiological Optics', 'Journal of occupational Health' y recogido por la plataforma Sinc, han recomendado, para prevenir el síndrome visual informático, hacer descansos cada 20 minutos de exposición a pantallas y mirar durante 20 segundos a un punto alejado.