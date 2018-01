Investigadores de la UN participan en el desarrollo de un corazón virtual que se puede adaptar a cada paciente

Un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra (UN), el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) y la Clínica Universidad de Navarra (CUN) participan en la primera red española que trabaja en el desarrollo de un corazón virtual -un modelo computacional cardíaco- que se pueda adaptar a cada paciente y facilite, en cada caso, el diseño de terapias personalizadas "más eficaces y seguras".

Esta nueva red (V-Heart SN) está coordinada por la Universidad Politécnica de Valencia y formada por nueve universidades y centros de investigación: Universitat Politècnica de València, Universidad de Navarra, Universitat de València, Universitat Politècnica de Catalunya, Basque Center for Applied Mathematics, International Center For Numerical Methods in Engineering, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona Supercomputing Center y Universidad de Zaragoza. Asimismo, la red cuenta con la colaboración de los principales hospitales y empresas de referencia nacional.