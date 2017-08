Investigadores sugieren que disminuir las bacterias peligrosas puede ser más eficaz que matarlas

Investigadores de la Universidad de Illinois (Estados Unidos) han sugerido, tras comprobar que las bacterias tienen un mecanismo que les permite comunicarse con otras cuando ven su supervivencia amenazada, que disminuir las bacterias peligrosas puede ser más eficaz que matarlas.

En concreto, los científicos, cuyo trabajo ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', creen que manipulando los mensajes que estos microbios se envían entre sí, se puede conseguir que sea el propio cuerpo el que elimine la enfermedad sin necesidad de tratamiento y, por ende, sin riesgo de que aparezcan resistencias.