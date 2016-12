Los mensajes de una joven desaparecida...¿Burla o señal de alarma?

La familia de una estudiante británica de 21 años ha denunciado su desaparición, después de que la joven no llegara a la cena de Navidad. Isabel Gayther, residente al sur de Londres, no llegó a la cita familiar y la última vez que tuvieron noticias de ella fue en horas de la mañana. La Policía investiga la actualización de su cuenta en Facebook en la que ha aparecido un mensaje: "No estoy de camino a Siria, ni he sido secuestrada".