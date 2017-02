Jamie Lynn Spears intentó sacar desesperadamente a su hija del agua

La hermana de Britney Spears intentó desesperadamente sacar a su hija Maddie del agua. La pequeña de ocho años conducía por la casa familiar un pequeño coche de batería que le habían regalado por su séptimo cumpleaños.

Entonces, giró el volante para esquivar una zanja y cayó a un estanque donde el coche comenzó a hundirse. La niña pasó varios minutos debajo del agua a pesar de los intentos desesperados de su madre, Jamie Lynn Spears, y su padrastro por sacarla del vehículo, pero estaba atrapada por el cinturón de seguridad.

El incidente tuvo lugar en la mañana del domingo en Tangipahoa Parish, Louisiana. Maddie fue evacuada en helicóptero a un hospital de Nueva Orleans donde sigue ingresada en estado crítico pero estable.

Su tía, Britney Spears, ha pedido a la gente a través de Twitter que recen por su sobrina, según informa 'Daily Mail'.

Need all the wishes and prayers for my niece 💜 pic.twitter.com/lTlVQmNEh5