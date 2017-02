El último destrozo de Jamie Oliver: los espaguetis a la carbonara

Jamie Oliver lo ha vuelto a hacer. Después de la paella con chorizo, el chef británico ha publicado una nueva y polémica receta.

Esta vez, Italia ha sido su víctima. Oliver se ha atrevido con los espaguetis a la carbonara, pero como siempre a su manera. En la imagen que él mismo ha publicado en las redes sociales se puede ver el resultado final que difiere mucho de la idea que teníamos de este conocido plato italiano.

Look at that beauty !! Love carbonara? love cake? this is for you! total comfort food on #FridayNightFeast @Channel4 https://t.co/WoEGMM4wmJ pic.twitter.com/RHM3YbTGmw