Rompe la pareja más famosa de Instagram y ella se mofa de los atributos de su ex

Jay Alvarrez y Alexis Ren lo tenían todo, eran guapos, jóvenes, realizaban increíbles viajes por todo el mundo, vivían en un sueño del que todos sentían envidia pero nada es nunca tan bonito como aparece en las redes sociales.

Después de convertir en negocio su supuesta vida perfecta, la pareja ha roto y no de muy buenas maneras.

Alexis Ren se ha mofado en las redes sociales de los “pequeños” atributos de su expareja, algo a lo que ha contestado rápidamente Jay Alvarrez, primero con un texto en Twitter que decía: “Avergonzar a alguien por su cuerpo nunca será algo bueno sin importar la situación o el género de la persona…Hacer sentir a una persona mal por cómo es solo demuestra tu debilidad"

Después de este mensaje quiso mandar otro más explícito sobre sus atributos y envió un vídeo en el que deja en evidencia las palabras de su ex.

I got 99 Problems & this ain't one babi 😂😘 #BeTheBiggerPerson 😜 pic.twitter.com/bDpK7IxC5V