Pierde la memoria tras un ataque de epilepsia y su novio tiene que enamorarla otra vez

Una joven de Londres sufrió un ataque epiléptico que la llevó a comenzar su vida desde cero. Jessica Sharman, de 20 años, se dio cuenta horrorizada al recuperar la consciencia que no conocía a nadie, ni recordaba nada. Cuando su novio, Rich, desde hacia siete meses se le acercó cariñoso se sintió incómoda ante el que consideraba un desconocido.

Jessica Sharman sufrió un fuerte ataque epiléptico en marzo del año pasado y desde entonces ha tenido que ir reconstruyendo su vida paso a paso, según el tabloide británico The Sun, que publica su historia.

Estaban en un tren cuando tuvo la crisis y al recuperar la consciencia su madre tuvo que convencerla de que eran su famila. "Mi madre comenzó frenéticamente la excavación de fotos de nosotros en su teléfono para tratar de refrescarme la memoria, pero no podía reconocer a mis parientes. Y accedí a volver a casa con ellos".

La joven no tenía idea de quiénes eran las personas que le rodeaban. Sus amigos, sus padres.

"Mi madre me puso una mano en la rodilla y yo me sentí rara al ser tocada por una extraña", ha contado Jessica Sharman a los medios.

"Cuando llegamos a mi casa no la reconocía. Mi madre me acompañó a recorrerla, pero no recordaba".

Al día siguiente sus padres la llevaron a un centro especializado en neurología en la capital británica y fue diagnosticada: Sufría amnesia provocada por la epilepsia, una enfermedad que sufría desde que tenía 14 años, pero que nunca le había provocado pérdida de memoria.

Los médicos le advirtieron que recuperar sus recuerdos podía llevarle hasta seis meses o más, si acaso la recuperaba del todo.

Cuando la joven recibió el alto y se encontró a solas con Rich, su novio, sentí que lo odiaba. "No sabía porque se comportaba como si estuviera enamorado de mí".

Dos semanas más tarde cuenta que trató de romper esa relación, pero lo vio tan afligido y él me convenció de que me ayudaría a recordar que estábamos enamorados.

Rich, de 25 años, fue muy paciente y dulce con ella. La llevó a pasear por los sitios que antes disfrutaban juntos, por sus restaurantes favoritos, le contó todo lo que han hecho hasta el punto que Jessica Sharman reconoce que no recuerda la primera vez que se enamoró de él, pero sí esta segunda.