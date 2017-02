Un guardia de seguridad mata a un hombre de 60 años mientras jugaba a Pokémon Go

Jiansheng Chen, un hombre de nacionalidad china de 60 años de edad y residente en Virginia, EEUU, falleció en el acto después de haber sido presuntamente tiroteado por un guardia de seguridad mientras se encontraba jugando a 'Pokémon Go', tal y como sostienen varios testigos. Por el momento, a falta de esclarecer los hechos, la policía no ha detenido al culpable.

Jiansheng Chen, de 60 años y nacionalidad china, había sido el primer miembro de la familia en inmigrar desde su país a Estados Unidos. Descrito como un hombre "sabio y protector" en lo que respecta al cuidado de su familia, tuvo que abandonar sus estudios para ponerse a trabajar y ayudar económicamente a los suyos. Por ello, pasó prácticamente toda su vida adulta dedicada a un restaurante chino.

Ahora, jubilado por fin, dedicaba el tiempo a estar con aquellos a los que más quiere y disfrutar especialmente de sus sobrinos y sus nietos, con los que compartía su diversión por el popular videojuego de realidad virtual, 'Pokémon Go', conectando con ellos como si de un joven más se tratase.

Y fue precisamente eso lo que hacía cuando salió de casa aquel 26 de enero que acabaría en tragedia.

Después de dejar a su cuñada en casa, en Virginia, EEUU, Chen le dijo a su hermano que tenía planeado salir a dar una vuelta mientras jugaba a Pokémon Go, y se marchó con su furgoneta a aproximadamente las 22:30 horas, según informa Greg Sandler, el abogado de la familia.

Tras ello, dejaron de tener noticias de él. Su hermano, –pasado un rato desde que se despidió de él–, le había llamado en repetidas ocasiones pero ninguna de sus llamadas fue respondida. Así, salió en su búsqueda y pronto se toparía con un dispositivo policial desplegado en lo que sería el escenario del crimen: Chen había sido tiroteado en múltiples ocasiones.

Como explica el abogado, se encontraba en la furgoneta, aparcado, jugando al videojuego, cuando, "según relatan un par de personas que vieron o escucharon lo que ocurrió, un guardia de seguridad se encontraba delante del vehículo y disparó entre 5 y 10 disparos directamente hacia la luna delantera, donde el conductor". Como consecuencia, apunta Sandler, "el señor Chen murió en el acto".

Más allá, aunque el abogado añade que no puede entrar en "detalles específicos", sí que informó, en declaraciones recogidas por NBC News, que "el guardia de seguridad fue a hablar con Chen", quien, "tenía un inglés limitado", pero "no hubo ningún altercado o agresión física". "Hubo un desacuerdo", explica.

No obstante, tal y como informó Kelly Elliot, portavoz del departamento de la policía de Virginia, por el momento no se ha acusado a nadie por el tiroteo y confirmaron que Chen, la víctima, no estaba armada.

La investigación, con el guardia de seguridad sin haber sido identificado por la policía, –aunque sí han ofrecido la compañía para la que estaría trabajando–, y con muchos cabos sueltos, sigue su curso. "Están buscando a todos los niveles. En las pruebas de los forenses, las declaraciones de los testigos y con toda la información ofrecida", explica el portavoz.

Mientras tanto, el abogado de la víctima exige que se detenga al culpable y sea llevado ante la justicia porque las circunstancias de su muerte son tan "flagrantes" que "nadie puede entender como sucedió".