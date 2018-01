Juan Carlos Quer: "Llamé a la madre de El Chicle y le dije que no era la culpable y tenía todo mi perdón"

El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha concedido una entrevista en la que relata cómo su familia ha vivido el hallazgo del cadáver de su hija: "Yo no tuve fuerzas, ni quise en ningún momento ver el cadáver". Juan Carlos Quer ha revelado que llamó a la madre de El Chicle para decirle que "no era la culpable y tenía todo mi perdón".

Además ha contado que no quiso ver el cadáver de su hija Diana . “Yo no tuve fuerzas, ni quise en ningún momento ver el cadáver de mi hija por razones obvias pero si hablé con el responsable de patología de la autopsia para conocer sus impresiones y que me informara cómo lo iban a hacer, por su puesto con el máximo respeto, pero no vi el cuerpo de mi hija”, ha dicho.