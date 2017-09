Juana Rivas, citada ante la juez por desobediencia y sustracción de menores

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha citado a Juana Rivas el próximo martes 5 de septiembre, para tomarle declaración sobre los supuestos delitos de desobediencia judicial y sustracción de menores por los que está siendo investigada. Rivas estuvo casi un mes ilocalizable tras no acatar la orden de entregar los hijos al padre, Francesco Arcuri.

Así lo ha anunciado en una breve nota el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Juan Rivas permanece en libertad provisional como investigada desde el martes 22 de agosto, cuando declaró detenida ante el juez de Instrucción 9, quien no vio razones para acceder a la petición de prisión sin fianza de la Fiscalía. El juzgado de guardia argumentó la no existencia de antecedentes penales de Rivas, el arraigo social que no hacía suponer "riesgo de fuga" y la circunstancia de estar litigando en la actualidad en otros juzgados.